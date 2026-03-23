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Funvisis reportó dos sismos en el estado Zulia este 22 de marzo

By Redacción Noticias24Carabobo
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Sismo sacude México - Sismos en el estado Zulia

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Dos eventos sísmicos se registraron durante la mañana de este domingo, 22 de marzo, uno en la población de Bachaquero, capital del municipio Valmore Rodríguez y el otro en Machiques de Perijá del estado Zulia, según reportó la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).

A las 11:03 a. m. se registró el primer temblor de 2.7 en la escala de Magnitud de momento (Mw), con una profundidad superficial de 1.9 kilómetros (km) y su epicentro se ubicó en las coordenadas 9.894 N -70.909 O, aproximadamente a 24 km al suroeste de Bachaquero.

 

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 Sismos en el estado Zulia

El segundo movimiento telúrico se evidenció a las 11:10 a. m. de magnitud 2.8, con una profundidad superficial de 19.8 km y su epicentro se ubicó en las coordenadas 9.628 N -72.826 O, aproximadamente a 58 km al sureste de Machiques.

 

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Tras los dos temblores de baja profundidad, por el momento, no se reportan daños materiales ni víctimas que lamentar, en ninguna de las dos zonas.

La recomendación es mantener la calma y reportar cualquier movimiento sísmico a las autoridades de Funvisis.

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