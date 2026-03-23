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El boletín del tiempo hoy 23 de marzo de 2025 nos indica sobre los rayos solares y las altas temperaturas. Recordemos que el pasado sábado 21 de marzo se informó sobre el equinoccio de primavera.

Situación General, Se prevé cielo despejado en la mayor parte del país, y algunas áreas parcialmente nubladas; asimismo, se prevé desarrollo nuboso con posibles precipitaciones dispersas, especialmente en áreas al *norte de nuestra Guayana Esequiba, este de Bolívar, Delta Amacuro, los Andes y Zulia*.

Es por ello que tendremos temperaturas más altas durante un mes al menos, esto en los estados centrales, occidentales y llaneros. Con temperaturas sobre los 37 grados. Específicamente en un horario que va desde las diez de la mañana a cuatro de la tarde.

Poca nubosidad en los estados centrales especialmente en los estados Aragua, Carabobo como Cojedes para hoy lunes. Además de los estados occidentales entre ellos Lara, Falcón y zona norte del Zulia.

También en la región llanera en los estados Portuguesa, Barinas, Guárico y Apure. Probables lluvias solo en la zona sur del país, en los estados como Bolívar, Amazonas y parte de Apure, en la frontera con Colombia.

Boletín del tiempo hoy 23 de marzo de 2025

No se descartan chubascos en algunos estados del país, especialmente en Aragua, Miranda y Carabobo, lloviznas repentinas. En cuanto al oleaje este estará sobre los dos metros y metro y medio en algunas zonas.

Temperaturas altas en los estados centrales, llaneros y occidentales desde tempranas horas de la mañana. En Aragua, Carabobo, como en Miranda, además de otros estados como Guárico y Cojedes sobre los 37 grados.

En las zonas montañosas del estado Mérida se esperan temperaturas sobre los siete grados en horas de la madrugada. De igual modo, en las zonas montañosas de la región central se esperan temperaturas agradables.

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