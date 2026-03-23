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Dos fallecidos dejó choque de avión con un camión de bomberos en aeropuerto de Nueva York, la noche del domingo. El trágico hecho ocurrió en el aeropuerto de LaGuardia entre una aeronave de Air Canadá y un camión de bomberos.

El avión tenía un plan de vuelo desde Montreal hasta el aeropuerto de LaGuardia. El mismo había aterrizado y chocó contra el camión de bomberos dejando a los dos pilotos sin vida, dijeron fuentes del terminal aéreo.

Además de los dos muertos se calculó que hay cerca de 70 heridos tras la colisión. El avión sufrió severos daños, entre ellos toda la parte frontal destruida. El avión era un Bombardier CRJ900 chocó contra uno de los camiones de rescate.

Choque de avión con un camión de bomberos en aeropuerto de Nueva York

Un total de 76 personas viajaban en el avión, el camión recibió el permiso para estar en la pista por parte de la torre de control para cumplir con el protocolo de rescate. Pero el avión impactó contra el vehículo.

El aeropuerto de LaGuardia quedó cerrado de forma temporal, los vuelos que estaban pautados fueron enviados a otros terminales. Mientras se evalúa la magnitud del choque ocurrido entre el avión y el camión.

Hasta el momento las autoridades no han ofrecido un comunicado detallado sobre las causas exactas de la colisión, pero se espera que la investigación arroje más claridad en las próximas horas o días.

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