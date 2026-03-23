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El Territorio Municipal Los Guayos conmemoró el Día Internacional del Síndrome de Down por todo lo alto. Un gran esfuerzo de varios planteles educativos permitió dicha celebración la semana pasada.

En dicha conmemoración estuvieron varias escuelas del territorio entre ellas Cenda Ezequiel Zamora, TEL Guacara, Aulas integradas Los Guayos. Además de otras escuelas que estuvieron participando.

La celebración de este día tuvo a varios profesores colaboradores entre ellos, la Directora TEL Guacara Selenia Obispo, Prof. Raimar Torrealba Apoyo Técnico de Zona Educativa, supervisora Circuital Yeselis Rojas.

Como también a Nairobis Guillen, Profesora Marbella Obispo, historiadora del municipio. Profesora Victoria Duven Directora de Cenda Ezequiel Zamora y Enlace de Educación Especial del Territorio Los Guayos.

Territorio Municipal Los Guayos conmemoró el Día Internacional del Síndrome de Down

El Día Internacional del Síndrome de Down se celebra el 21 de marzo (designado por la ONU en 2011) para generar conciencia pública. Celebrar la vida y contribuciones de las personas con esta condición, y reivindicar sus derechos a la igualdad, inclusión y autonomía.

La fecha simboliza la trisomía del par 21 (3 cromosomas en lugar de 2), causa del síndrome.

¿Por qué se celebra el 21 de marzo?

Significado simbólico: Se seleccionó el día 21 del mes 3 para representar la singularidad de la triplicación del cromosoma 21, conocido como síndrome de Down.

Concienciación: Busca educar a la sociedad para eliminar estereotipos y garantizar la plena inclusión social, educativa y laboral de las personas con discapacidad intelectual.

Derechos Humanos: La celebración enfatiza que las personas con síndrome de Down tienen los mismos derechos a la salud, educación y felicidad plena que cualquier otro individuo.

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