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¿Cuál es la mejor hora para comerte un cambur?, existen dos horas al día que recomiendan para disfrutarlo. Recuerda que este es uno de los más consumidos en Venezuela, de hecho su venta nunca baja siempre está en alza.

Y siempre según los vendedores se llevan aunque sea la mitad de una mano a dos manos enteras. Ya que este es recomendado para grandes, pequeños como hasta para los abuelos. Pero hay dos horas donde los expertos lo recomiendan.

La mejor hora para comer un cambur (banana) depende de tu objetivo: por la mañana (desayuno) es ideal para obtener energía sostenida y potasio. Mientras que antes de entrenar (15-30 min antes) brinda energía rápida.

También es excelente en la noche, ya que su magnesio y triptófano ayudan a relajar los músculos y mejorar el sueño. Luego del cambur, un vaso con agua es recomendado, tanto si lo comes en la mañana como en la noche.

¿Cuál es la mejor hora para comerte un cambur?, y los beneficios

Desayuno/Mañana: Proporciona energía duradera, estabiliza el azúcar en la sangre y ayuda al tránsito intestinal, siendo una opción saciante.

Antes de hacer ejercicio: Es la mejor fruta para evitar calambres y obtener un impulso rápido de energía gracias a sus carbohidratos.

Noche: Actúa como un relajante natural, facilitando el descanso y evitando el hambre nocturna sin ser pesado.

Maduración: El cambur más verde tiene más almidón resistente (mejor para la digestión), mientras que el maduro es mejor para energía rápida.

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Diabéticos: Se recomienda moderación, preferiblemente consumirlo entero y no en ayunas estrictas para evitar picos de glucosa, recuerda consultarlo con el médico.

En general, el cambur es una fruta versátil y beneficiosa a cualquier hora, ajustándose a tus necesidades energéticas.

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