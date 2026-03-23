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El caso de James Aren Duckett que lo llevó a la pena de muerte en Florida ocurrió el 11 de mayo de 1987, cuando el entonces policía se llevó de una tienda a una niña de 11 años. La cara de Aren Duckett cambió y el dueño de la tienda le pareció extraño, cuando este vio a la menor.

Teresa Mae McAbee estaba en una tienda en la ciudad de Mascotee, Florida con un amigo mexicano, este pagaba lo que habían comprado y el preguntó por la edad de la menor. Al conocer que tenía 11 años le dijo que se fuera a casa.

El amigo mexicano se quedó en la tienda y vieron cuando el oficial se llevó a Teresa, fue la última vez que la vieron con vida. El entonces policía estaba uniformado y se llevó a la menor en la patrulla. Esto con el pretexto de llevarla a casa.

El caso que envió a James Aren Duckett a la pena de muerte

Se alega que este abusó de la pequeña de 11 años además de estrangularla y dejarla abandonada. El 12 de mayo de 1987 encontraron el cadáver de la menor en el lago Knight en Florida, flotando, las personas señalaron al policía.

El sujeto para ese tiempo tenía 29 años, fue el único policía que trabajó ese día en la jefatura policial. Un vello púbico de él lo delató, ya que este fue encontrado en la escena del crimen. Además de eso en la patrulla encontraron arena del lago.

Para octubre de 1987 luego de intensas averiguaciones el sujeto fue acusado, 13 años después fue condenado a pena de muerte. Desde el año 2000 estaba esperando la fecha de ejecución en uno de los estados donde más se han ejecutado criminales en lo que va de año, como lo es la Florida.

A diferencia de otros reclusos condenados que han pedido perdón a los familiares, esto no ha ocurrido con el expolicía. El cual se ha mostrado frío cuando le recuerdan el crimen cometido, pero no ha emitido palabras de arrepentimiento.

Uno de los tres casos

El expolicía solo se ha podido comprobar un caso de los tres que ha sido acusado. Este nunca ha dicho nada de las muertes de una mujer no identificada y estrangulada en mayo de 1986. La cual la vieron subir a su carro antes de ser encontrada muerta.

Como de la muerte de Jeanifer Shyan Weldon, una menor de 14 años que también fue encontrada muerta en Florida en 1987. El sujeto el próximo 31 de marzo estaría recibiendo la inyección letal.

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