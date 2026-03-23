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El monumento más emblemático de Paris, La Torre Eiffel, ha sumado una atracción temporal, un puente colgante llamado “Vértigo de la Torre”.

Se trata de un recorrido suspendido que conecta los pilares este y oeste, diseñado para transformar la experiencia de los visitantes durante esta temporada primaveral. La estructura permite transitar a una altura de 60 metros, ofreciendo una panorámica única del entorno parisino.

El puente colgante posee una extensión de 40 metros y está construido con más de 25,000 paneles de malla metálica, lo que garantiza estabilidad y una visión sin obstáculos visuales.

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Para preservar la seguridad y el orden, la organización ha establecido que solo 4 personas pueden cruzar simultáneamente. Según reportes de medios como Euronews, esta restricción busca evitar aglomeraciones y asegurar que la travesía sea fluida para todos los asistentes.

La participación en esta experiencia no requiere un pago adicional sobre el costo de la entrada general al monumento. Sin embargo, debido a la alta demanda, el acceso es estrictamente mediante reserva previa.

Los turistas deben escanear un código QR dentro de las instalaciones de la Torre Eiffel para seleccionar un horario disponible. Este sistema digital de registro tiene como objetivo agilizar las filas y adaptar la gestión del flujo de personas a las tendencias internacionales de monumentos históricos.

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