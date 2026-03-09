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Trump pide a Australia que conceda asilo a unas futbolistas de Irán y les ofrece refugio en EE.UU.

By Redacción Noticias24Carabobo
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió este lunes al Gobierno de Australia que conceda asilo a la selección femenina de fútbol de Irán que juega la Copa de Asia en el país austral, y dijo que Washington recibirá a las deportistas si Sídney no accede a refugiarlas.

«Australia está cometiendo un terrible error humanitario al permitir que obliguen a la selección nacional femenina de fútbol de Irán a regresar a Irán, donde muy probablemente serán asesinadas. No lo haga, señor primer ministro, concédales asilo», dijo Trump en un mensaje en su red Truth Social dirigido al primer ministro Anthony Albanese.

El Ejecutivo del país oceánico aseguró en la misma publicación que EE.UU. «las recibirá si ustedes no lo hacen», dijo.
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SourceGlobovisión
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