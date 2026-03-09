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Un vehículo sufrió un volcamiento en la autopista Puerto Cabello-Valencia, la mañana de este domingo 8 de marzo de 2026, específicamente a la altura del transitado puente Bárbula, dejando como saldo preliminar a tres personas lesionadas.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 06:20 AM, momento en el que el conductor del vehículo perdió el control por causas que aún están bajo investigación.

El fuerte impacto generó el despliegue inmediato de los cuerpos de seguridad y rescate que operan en el tramo vial del municipio Naguanagua.

Volcamiento en Puente Bárbula

Tras recibir el reporte del siniestro a las 06:40 AM, la unidad DF-07 del sistema 0800-Bigote se trasladó rápidamente al sitio del suceso.

Los paramédicos brindaron los primeros auxilios y atención prehospitalaria a los tres ciudadanos afectados, quienes se encontraban atrapados tras el vuelco del automóvil.

El personal de rescate trabajó de manera articulada para estabilizar a los pacientes en el lugar antes de proceder con el traslado.

Debido a la magnitud del impacto, se requirió de maniobras especiales para asegurar la zona y evitar mayores complicaciones con el tráfico matutino de la importante arteria vial.

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