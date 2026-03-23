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Fue rescatado un hombre en el cerro Copey por comisiones de Bomberos de Valencia, Bomberos de Carabobo y Grupo de Rescate BRAM como Solo Emergencias. Este fue encontrado desorientado en la zona dijeron los bomberos de Valencia.

Luego de un arduo trabajo hecho por los bomberos y rescatistas se culminó con éxito dicha búsqueda y rescate de la persona que estaba extraviada en la zona ayer domingo. La cual fue atendida de manera segura.

“Para optimizar las labores, se implementó el uso de una aeronave no tripulada (Drone), herramienta tecnológica clave que permitió la ubicación exacta de la persona. Una vez localizada, nuestras comisiones mixtas procedieron a realizar el descenso de manera segura y exitosa”, explicaron los bomberos de Valencia en sus redes sociales.

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Rescatado un hombre en el cerro Copey , previsiones antes de hacer senderismo

Planificación de la Ruta: Investiga la distancia, desnivel y dificultad de la ruta. Consulta aplicaciones como Wikiloc y asegúrate de que se ajusta a tu condición física.

Consulta del Tiempo: Revisa el pronóstico meteorológico detallado para la zona específica, ya que las condiciones en la montaña cambian rápidamente.

Equipo y Vestimenta: Calzado: Usa botas de senderismo o zapatillas de trail running con buena suela, nunca calzado urbano. Vístete en capas (sistema de capas) para adaptarte a los cambios de temperatura: camiseta técnica, forro polar y una capa impermeable/cortavientos, incluso si no se esperan lluvias.

Accesorios para el senderismo: No olvides lentes de sol, sombrero o gorra y protección solar. Seguridad e Hidratación: Agua y comida: Lleva suficiente agua (aprox. 0.5 a 1 litro por hora) y snacks energéticos.

Orientación: Lleva mapa físico, brújula o GPS con baterías cargadas. Gestión del Tiempo: Empieza temprano para evitar caminar en la oscuridad y gestiona tu ritmo, calculando más tiempo para terrenos escarpados o con mucho desnivel.

Avisar: Informa a un familiar o amigo sobre la ruta exacta y la hora estimada de regreso.

**Con información de los Bomberos de Valencia.

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