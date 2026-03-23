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El creador de la plataforma de Only Fans, Leo Radvinsky murió luego de una dura batalla contra el cáncer. La muerte de Radvinsky enluta al mundo de la tecnología y de los creadores de contenido.

Falleció al lado de sus seres queridos a la edad de 43 años, dijo un portavoz de la empresa de la OF. Este era el propietario mayoritario de la plataforma, la cual se hizo muy famosa desde su salida en 2018.

Hasta ahora muchas personas ligadas a la plataforma han manifestado tristeza por el adiós de Radvinsky. Dejó una fortuna de 7.800 millones de dólares a sus familiares y una de las empresas más sólidas en el mundo digital.

Creador de la plataforma de Only Fans

A través del diario Daily Mail se dio a conocer el comunicado hoy en horas de la mañana. Radvinsky adquirió Only Fans de la familia Stokely y la transformó en una de las más famosas gracias a su contenido.

El tipo de cáncer que tenía el empresario no fue revelado públicamente. Aunque se informó que padecía una enfermedad oncológica, los detalles específicos sobre la ubicación exacta o el tipo de cáncer se mantuvieron en privado.

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