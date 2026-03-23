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El precio del dólar BCV hoy 23 de marzo de 2026 nos indica que la divisa se cotiza sobre los 450 bolívares. El Banco Central de Venezuela, informó que el dólar hoy tiene un valor de 457,07 bolívares y el euro en 527,79 bolívares.

Para este martes el dólar oficial estará en 459,45 bolívares y el euro en 533,45 bolívares.

En un costo de 5,170 dólares encuentra hoy la onza de oro a nivel mundial, con el gramo en 167,88 dólares. Cabe destacar que las inversiones en la búsqueda del metal precioso han crecido en el mundo.

De igual modo, el barril de petróleo ha estado en un costo de 102.35 dólares, este ha estado con picos sobre los 106 dólares y lo más mínimo que se cotiza pudiera ser 99 dólares. Esto debido al conflicto que hay en el Medio Oriente.

El precio del bitcoin ha bajado en los últimos meses teniendo y en las últimas horas, ha perdido cerca de dos mil dólares. Hoy el precio del bit se encuentra en 68.678,84 dólares, este estaba el viernes en 70 mil dólares.

Dólar BCV hoy 23 de marzo de 2026 y el Plan Nacional de Ahorro Eléctrico

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, llamó a la ciudadanía a activar un plan nacional de ahorro de energía eléctrica, ante el inicio del pasaje perpendicular de los rayos solares sobre el país, fenómeno que incrementará el calor y la sequía durante los próximos 45 días.

Rodríguez instó a mantener los aires acondicionados por debajo de los 21 grados centígrados y a desconectar equipos eléctricos cuando no estén en uso. Indicó que el Ministerio de Energía Eléctrica publicará un protocolo de orientación para la población.

También pidió a gobernadores, alcaldes y autoridades locales reforzar los planes de desmalezamiento y poda, debido al aumento previsto de incendios forestales que afectan la transmisión eléctrica.

La mandataria informó que se desplegarán drones térmicos para identificar zonas de mayor temperatura y coordinar acciones de mitigación.

Señaló que el bloqueo económico y las sanciones han impactado negativamente el servicio eléctrico y, en consecuencia, reiteró el llamado a su levantamiento para avanzar hacia una recuperación plena.

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