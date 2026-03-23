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Venezuela completó el póker de ases del béisbol y es doble mundialista de la pelota

By Redacción Carabobo
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Venezuela completó el póker de ases del béisbol

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Por Jaime Macías

Culminado el Clásico Mundial de Béisbol 2026, revisemos parte del legado dejado en esta edición. Luego de cinco intentos fallidos la Selección de Venezuela logró el objetivo de conquistar el campeonato y completar el póker de ases universal de la pelota.

Así es, Venezuela completa el cuarteto con corona, junto el triple coronado Japón, Estados Unidos y dominicana. Pero este torneo también dejó varias cuentas pendientes o revanchas, debido a que estos cuatro grandes tuvieron enfrentamientos, que dejaron “picado” al derrotado. Tal es el caso del nuevo monarca, los venezolanos subieron de nivel su revalidad con su némesis en estos clásicos, como lo son los dominicanos, quienes impidieron que los criollos se titularan invictos.

Por su parte Japón y Estados Unidos, señalados como los grandes favoritos, tienen en Venezuela un nuevo verdugo, el cual les puso un parao a sus aspiraciones, ganándole a los dos. Estas revanchas prometen candela.

Ni se diga la de dominicana con Estados Unidos. El choque entre ambos, reunió a la mayor cantidad de grandes ligas en este clásico, con 58 y también la más alta inversión en salarios. El triunfo fue para los gringos, derrota que los de la tierra del merengue, solo superarán en una revancha.

Estas cuentas pendientes entre campeones, deberían ser aprovechadas por la MLB, organizadora del clásico, para en un futuro próximo realizar un cuadrangular entre ellos y así ver quién es el campeón de campeones. Eso solo tomaría tres jornadas o días, algo así como lo que se toman para el Juego de Estrellas. Pero, la atención mediática sería total!.

Por otra parte, es bueno recordar que el pasado año, Venezuela también conquistó por vez primera, el campeonato mundial de softbol, por ello ahora ostenta simultáneamente ambos títulos de las disciplinas, que se consideran hermanas en el mundo de la pelota. Algo que aún no han podido lograr Japón, Estados Unidos y menos dominicana. Ahí se los dejo!

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Francisco Cervelli, el venezolano más destacado del Clásico Mundial de Beisbol

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