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Rescatan aves silvestres y perros de caza en operativo ambiental en Vigirima

By Danny Valdiviezo
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Operativo ambiental en Vigirima
Foto: Inparques Carabobo.

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Danny Valdiviezo
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Un operativo ambiental en Vigirima, municipio Guacara estado Carabobo permitió el rescate de varias especies. Estas se encontraban en cautiverio en el sector correspondiente al Parque Nacional San Esteban.

Un trabajo articulado de varios entes permitió el rescate de las especies, las cuales volvieron a la libertad en el parque nacional. Esta labor se hizo gracias a la colaboración de muchas personas.

Operativo ambiental en Vigirima

Operativo ambiental en Vigirima
Foto: Inparques.

Operativo ambiental en Vigirima

Personal de Inparques

División Ambiental del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB)

Misión Nevado

Ministerio Público

Dirección de Ambiente de la Alcaldía de Guacara

Los ejemplares ahora recibirán la atención necesaria para garantizar su bienestar y, de ser posible, su pronta reinserción en su hábitat natural. ¡La fauna libre es vida!, dijo el Instituto Nacional de Parques, Inparques Carabobo.

¿Ves algún animal en peligro o en cautiverio ilegal? ¡Tu denuncia hace la diferencia! Protejamos juntos nuestra biodiversidad.

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Día Internacional de Acción por los Ríos celebrado en el Parque Nacional San Esteban

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SourceInparques Carabobo
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