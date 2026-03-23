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Un avión militar Hércules se estrella en Colombia, y hasta ahora indican que no hubo sobrevivientes. El avión Lockheed C-130 al parecer llevaba 100 militares a bordo, aunque la cifra no ha sido oficializada.

La aeronave despegó del departamento del Putumayo, en varios videos se ve el avión a poca altura y luego se escuchó una explosión. Minutos después una columna de humo sobre la zona boscosa.

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Avión militar Hércules se estrella en Colombia

No se sabe que le pudo ocurrir al avión, el cual es uno de los conocidos por su seguridad en el aire. Se espera por un comunicado oficial por parte de la Fuerza Aérea de Colombia por este accidente.

Este hecho con aviones es el segundo que se reporta en las últimas horas, luego que en Estados Unidos un avión de Air Canadá chocara contra un camión de bomberos. Este hecho dejó dos muertos y varios heridos.

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