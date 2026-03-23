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Un accidente en la Variante Bárbula no dejó lesionados, el hecho fue reportado hoy lunes 23 de marzo de 2026. Un vehículo color gris se salió de la vía quedando en la cuneta de dicha arteria vial.

Enseguida conductores que transitaban por el área brindaron apoyo a las personas para salir del vehículo. El hecho ocurrió sentido Naguanagua Guacara, minutos después llegaron autoridades viales del estado Carabobo.

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Accidente en la Varíante Bárbula no dejó lesionados

El hecho vial se suma a los ocurridos en el estado Carabobo en lo que va de mes. Hacemos un llamado a los conductores para que transiten cumpliendo con las normas impuestas por el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre.

No te excedas en los límites de velocidad impuestos por las autoridades en esta arteria vial. No conducir por el canal de seguridad.

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