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Diosdado Cabello sobre el aumento de salario en Venezuela destacó que en la actualidad se está exigiendo el levantamiento de las sanciones. Las mismas impuestas por Estados Unidos desde el año 2019.

Para el dirigente de la tolda roja el tema de las sanciones es indispensable para atender la situación de los salarios en el país. De esa menara podrían tratarse los temas directos que hay en el país, entre ellos el del salario.

Cabello indicó que el estancamiento del dinero no es una decisión política, más bien ha sido una consecuencia directa de las sanciones internacionales. Diosdado estuvo en la marcha hecha por factores del PSUV hoy en Caracas.

Diosdado Cabello sobre el aumento de salario en Venezuela

Resaltó que el levantamiento de la sanciones van a permitir que el ejecutivo pueda atender los temas económicos. Esto de manera directa y mucho mejor, tanto las necesidades que tienen la clase obrera como los pensionados.

Habló que las sanciones si las quitan se atenderían los temas directos. “La salud, la educación, el tema de los salarios, el tema eléctrico, de vialidad; todos los problemas podrían ser atendidos mucho mejor y de manera directa si Venezuela no tuviese las sanciones que tiene”, expresó.

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