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Las conversaciones entre Francisco Cervelli y Leones del Caracas si estuvieron en la agenda del equipo capitalino. Esto se supo mediante el mismo Cervelli en una entrevista para el programa Teledeportes.

El estratega que dirigió a Italia confirmó las conversaciones entre la directiva melenuda y él para poder dirigirlos en la próxima temporada. Cervelli viene de dirigir a Italia y colocarlos entre los cuatro mejores equipos en el beisbol mundial.

El excareta de los Yanquis de Nueva York ha estado en las tendencias en los últimos días. Dijo que tendría que analizar “con cabeza fría” lo que le ha ocurrido en las últimas semanas. El venezolano ha sido uno de los más buscados precisamente por lo que hizo con el equipo de Italia.

Francisco Cervelli y Leones del Caracas

“Hubo acercamientos, pero creo que esas reuniones vienen pronto. Me encantaría ser manager en Venezuela. O gerente. Me gusta construir proyectos y sé que el momento va a llegar”, dijo.

“No sé si sucedería el año que viene porque debo reunirme. Es la primera vez que me pasa esto y debo pensar con cabeza fría todo lo que me ha pasado en las últimas semanas”; siguió Cervelli.

El mánager había dicho que le gustaría dirigir a Magallanes, pero respondió lo siguiente: “Dije Magallanes porque es el equipo de mi vida. Ahora eso no significa que solo trabaje con ellos”, aseveró.

Otros nombres con Caracas

Entre los otros nombres que han sonado para dirigir al Caracas está Omar Vizquel. El excampocorto ha manifestado abiertamente que le gustaría ser mánager con el equipo de la capital. Como indicó hace unas semanas que le gustaría ser entrevistado por la directiva.

Caracas dejó libre al mánager José Alguacil como al gerente Luis Sojo luego de terminar en el último puesto de la temporada 2025 2026 de la LVBP. Hasta ahora hay otros nombres que suenan para dirigir al equipo melenudo.

Otros equipos

Cervelli tiene ofertas también para dirigir en Puerto Rico como en República Dominicana. El excareta tiene que estudiar todas estas ofertas y escoger las mejores.

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