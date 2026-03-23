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Labores de mantenimiento en hospitales de Carlos Arvelo y Naguanagua realizó el gobierno que dirige Rafael Lacava. En un esfuerzo continuo por dignificar los espacios de salud pública, se llevaron a cabo jornadas de mantenimiento integral en las áreas internas y externas.

Jhonny Del Corral, presidente de la Fundación Carabobo Te Quiero, señaló que este plan atendió los espacios del Hospital Doctor Carlos Sanda de Güigüe, donde se efectuaron labores de desmalezamiento, barrido profundo y recolección de desechos vegetales en los alrededores del centro asistencial.

Labores de mantenimiento en hospitales de Carlos Arvelo y Naguanagua

“Seguimos desplegados en cada rincón de nuestro estado con este importante aporte que hacemos al sector salud, ya que estas acciones buscan no solo mejorar la estética del hospital, sino también eliminar posibles focos de contaminación y criaderos de insectos, garantizando un entorno más seguro y saludable tanto para el personal médico como para los pacientes de la zona”, expresó.

Asimismo, destacó el trabajo conjunto con el personal de mantenimiento del recinto sanitario para garantizar una limpieza más eficiente de las diferentes áreas, dando cumplimiento a las directrices emanadas por el Presidente Nicolás Maduro, y ejecutadas de forma articulada por la Presidenta encargada Delcy Rodríguez, y el Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava.

Mantenimiento especializado en Hospital Oncológico de Naguanagua

Del Corral también precisó que el despliegue de limpieza se extendió hasta las instalaciones del Hospital Oncológico Doctor Miguel Pérez Carreño en Naguanagua, donde se realizaron trabajos de erradicación de maleza y limpieza de puntos comunes, asegurando que las zonas de tránsito y áreas verdes se encuentren condiciones óptimas para quienes acuden diariamente a recibir tratamiento a este importante centro.

A su vez, añadió que se mantendrán desplegados en pro de la conservación en los diferentes espacios públicos de la entidad, reafirmando su compromiso de ofrecer entornos dignos y servicios de salud de calidad para todos los carabobeños y carabobeñas.

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