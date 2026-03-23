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Dos mujeres resultaron detenidas por Funcionarios de la Policía Municipal de Valencia, por dedicarse al hurto en establecimientos comerciales en el centro de la ciudad. El procedimiento se llevó a cabo en la parroquia Santa Rosa, luego de que trabajadores de un local alertaran a la Estación Policial Lara.

Gracias a las cámaras de seguridad, se confirmó cómo las detenidas ocultaban productos de higiene y víveres entre sus prendas de vestir y sacos. Al ser verificadas por el Siipol, las mujeres de 46 y 32 años arrojaron un amplio prontuario policial acumulado.

Detenidas por hurto en centro de Valencia

Entre sus registros destacan presuntos delitos como: tráfico de niños, niñas y adolescentes, además de robo de vehículos y arrebatones en la vía pública.

Durante la aprehensión, los efectivos lograron incautar teléfonos celulares y la mercancía sustraída, notificando de inmediato al Ministerio Público sobre el caso.

Las autoridades locales informaron que ambas mantenían azotados a los supermercados de la zona central con constantes hurtos bajo esta modalidad delictiva.

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