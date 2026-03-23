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El MVP Maikel García del Clásico Mundial de Béisbol 2026 confirmó que sale de Los Tiburones La Guaira, y que su futuro profesional en la liga de invierno está por verse.

En una entrevista reciente, el antesalista estrella fue tajante al asegurar que no se ve vistiendo nuevamente el uniforme de los escualos. El distanciamiento de García con la organización litoralense parece tener su origen en problemas financieros y desacuerdos con la gestión de la gerencia.

Rumores sobre impagos en su última participación y fuertes intercambios en redes sociales habrían fracturado la relación entre el jugador y el equipo.

Maikel García sale de los Tiburones

Ante este panorama, «El Barrendero» dejó la puerta abierta para un posible cambio que lo lleve a jugar con los Leones o Magallanes. Incluso, el pelotero se retractó de antiguas declaraciones donde juraba no jugar con el Caracas, mostrando disposición a negociar con otros clubes actualmente.

Mientras se resuelve su situación en Venezuela, el MVP se enfoca plenamente en su actual campaña en las Grandes Ligas tras su éxito internacional.

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