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Detenido resultó un ciudadano por violencia de genero, al agredir física y verbalmente a su pareja en Morón. El procedimiento se llevó a acabo por Policía Municipal de Juan José Mora, luego de que la víctima acudiera a la unidad de protección Upro Mujer, en el sector Las Parcelas.

Tras formalizar la denuncia por las agresiones recibidas en horas de la mañana, los efectivos procedieron a citar al presunto agresor de inmediato. Al presentarse en la unidad de protección a la mujer, el ciudadano fue notificado de su detención por el delito de violencia de género.

Detenido por violencia de género Morón

La acción policial se ejecutó bajo la figura de flagrancia, garantizando los derechos y la seguridad de la ciudadana afectada durante el proceso.

El caso ya se encuentra a la orden de la Fiscalía Novena del Ministerio Público para los trámites legales correspondientes en el estado Carabobo.

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