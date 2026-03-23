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La icónica actriz estadounidense Valerie Perrine, muere a los 82 años, en su residencia de Beverly Hills tras una larga batalla de salud.

Perrine, reconocida mundialmente por su papel como la novia de Lex Luthor en las primeras cintas de Superman, padecía párkinson desde hace diez años.

Su carrera alcanzó la cima en 1975, cuando fue nominada al premio Oscar por su brillante actuación en el biopic «Lenny». Además de su éxito en Hollywood, la actriz fue galardonada en el Festival de Cannes y recibió un premio BAFTA como actriz revelación.

Muere la actriz Valerie Perrine

A lo largo de su trayectoria, compartió pantalla con leyendas como Robert Redford y Jane Fonda en grandes producciones de la época dorada del cine.

Amigos cercanos destacaron el valor y la compasión con la que afrontó su enfermedad durante más de quince años de lucha constante. Debido a los altos costos médicos de su tratamiento, su familia habilitó una página de recaudación para cubrir los gastos del funeral de la estrella.

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