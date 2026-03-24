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Las autoridades estadounidenses detuvieron al venezolano José Medina, de 25 años, por el presunto asesinato de una joven universitaria en la ciudad de Chicago.

El sospechoso, quien ingresó de manera irregular al país en 2023, comparece hoy ante una corte del estado de Illinois. Medina enfrenta cargos de asesinato en primer grado tras el ataque ocurrido el pasado jueves cerca del campus de la Universidad Loyola.

La víctima, identificada como Sheridan Gorman, de 18 años, recibió un disparo mortal mientras caminaba con amigos por una playa local.

Venezolano detenido por asesinato Chicago

Según las investigaciones policiales, la joven originaria de Nueva York no parece haber sido el objetivo directo del ataque armado registrado.

El Servicio de Inmigración (ICE) emitió una orden de detención contra el imputado, quien ya tenía antecedentes por hurtos menores en la ciudad.

La comunidad universitaria lamenta la pérdida de la joven estudiante de dieciocho años.

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