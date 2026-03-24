Compartir

Un incidente eléctrico en Prebo, terminó en conato de incendio, generando alarma entre los vecinos y comerciantes de las Cuatro Avenidas, de Valencia.

El rescatista Jacobo Vidarte informó que una chispa de origen eléctrico cayó sobre el jardín de la zona, incendiando la vegetación seca. El hecho ocurrió específicamente frente al Centro Comercial Reda Building, donde el fuego comenzó a propagarse rápidamente debido a las condiciones climáticas.

Afortunadamente, los Bomberos de Valencia se hicieron presentes en el lugar de inmediato, logrando controlar la situación sin mayores contratiempos.

Conato incendio en Prebo Valencia

Tras las labores de sofocación, las autoridades confirmaron que el evento terminó «sin novedad» y no se reportaron daños a estructuras.

Este tipo de incidentes resalta la importancia de mantener limpios los alrededores de los cableados ante la intensa sequía que afecta la entidad, recordando que en los próximos días, se espera intensidad solar en el país.

La rápida intervención de los cuerpos de seguridad evitó que las llamas alcanzaran los locales comerciales cercanos a las Cuatro Avenidas.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Detienen a sujeto por presunta violencia de género en Morón