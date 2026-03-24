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Un vehículo tipo gandola, resultó volteada en un siniestro vial registrado en el kilómetro 14 de la Variante sentido Naguanagua-Guacara. El hecho generó el cierre temporal de la circulación.

El incidente ocurrió específicamente a la altura de la entrada a la Universidad de Carabobo, en sentido hacia el municipio Guacara. Según el reporte del rescatista Jacobo Vidarte, las autoridades se desplegaron rápidamente en el lugar para iniciar las labores de levantamiento.

Para la hora en que se publica esta nota, no se reportaron personas lesionadas u otros vehículos involucrados.

Gandola volteada en la variante Naguanagua

Sin embargo, el siniestro provocó una obstrucción total de la vía que obligó a los conductores a tomar rutas alternas. A las ocho y cuarenta de la noche, las comisiones se mantenían en operaciones para despejar el asfalto y normalizar el tránsito.

Se recomienda a los usuarios mantener la precaución al transitar por este tramo.

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