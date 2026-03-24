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Un jurado en California ordenó una millonaria indemnización a favor de una mujer que denunció al comediante. Bill Cosby sería acusado tras pasar más de cinco décadas desde la denuncia por agresión sexual.

Donna Motsinger, de 84 años, relató ante el tribunal cómo fue drogada y agredida por el actor hace aproximadamente 50 años. Según el testimonio, el comediante la recogió en una limusina, donde le suministró una sustancia que la dejó sin conocimiento.

Bill Cosby acusado por agresión sexual

Tras tres días de deliberaciones, el jurado determinó que Cosby, de ochenta y ocho años, debe pagar 19.3 millones. La defensa del actor alegó que no recuerda el encuentro, aunque sostuvo que cualquier contacto habría sido bajo consentimiento mutuo.

Esta cifra histórica podría aumentar si se añaden daños punitivos tras la audiencia civil celebrada en la localidad de Santa Mónica. El veredicto se suma a otros pagos ordenados previamente por el mismo tribunal, reafirmando la responsabilidad civil del actor en estos casos.

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