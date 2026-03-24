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La esperada versión de live-action de la aventura Moana, presentó su primer tráiler oficial con un despliegue visual impresionante.

El adelanto ofrece un vistazo completo a Moana, interpretada por Catherine Lagaʻaia, y al icónico semidiós Maui en la piel de Dwayne Johnson. La historia sigue fielmente la trama original, donde la joven navegante es elegida por el océano para salvar a su isla Motunui.

En las imágenes se aprecia la imponente recreación de la aldea y los paisajes marinos que marcaron el éxito de la versión animada. El elenco principal se completa con John Tui y Frankie Adams, quienes dan vida a los padres de la valiente protagonista.

Lin-Manuel Miranda regresa en la producción y la música, asegurando la esencia rítmica que convirtió a Moana en un fenómeno global.

Tráiler del live-action de Moana

Este primer adelanto ya genera grandes expectativas para su estreno en los cines de América Latina el próximo nueve de julio.

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