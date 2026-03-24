Compartir

Un adolescente perdió la vida en las aguas del Río Manzanares en el estado Sucre, al oriente del país. Este quedó identificado por las autoridades como Carlos Palencia Salamanca de 16 años de edad.

Palencia residente del Barrio Mundo Nuevo, se le vio en las aguas del río a la altura del puente Gómez Rubio. Autoridades se trasladaron hasta el lugar para hacer el levantamiento del cadáver del joven.

Policía del estado Sucre además de equipos de Protección Civil estuvieron en el lugar de los hechos. El cuerpo sin vida fue llevado a la sede de medicina forense del Hospital Antonio Patricio de Alcalá.

Las autoridades competentes se encuentran en investigaciones de este hecho que enlutó a un hogar oriental.

Adolescente perdió la vida luego de lanzarse a las aguas del Río Manzanares

El río Manzanares en el estado Sucre, Venezuela, nace en la Serranía del Turimiquire (municipio Montes) a unos 2.200 metros sobre el nivel del mar. Recorre aproximadamente 80 km hacia el norte, atravesando la ciudad de Cumaná, y desemboca en el Golfo de Cariaco (mar Caribe).

Nacimiento: Serranía del Turimiquire (estado Sucre).

Desembocadura: Golfo de Cariaco, Ciudad de Cumaná.

Longitud: Aproximadamente 80-81 km.

Importancia: Es el río principal que cruza la ciudad de Cumaná.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas