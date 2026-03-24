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Desayunar con yogurt, y lo que recomiendan

By Danny Valdiviezo
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Desayunar con yogurt
Foto: Yogurt Nutrition.

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Danny Valdiviezo
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IOTA Latino
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Desayunar con yogurt es recomendado ya que este es altamente nutritivo y beneficioso para el cuerpo. Es una opción nutritiva que aporta proteínas de calidad, probióticos para la salud intestinal, calcio y vitaminas.

Ayudando a aumentar la energía y controlar el apetito. Se sugiere elegir yogur natural o griego sin azúcar añadida y combinarlo con frutas, frutos secos o fibra. De esa manera este estará cargado de lo mejor para tu organismo

Desayunar con yogurt y los beneficios

Mejora la digestión: Sus probióticos cuidan la microbiota intestinal.

Aporta saciedad: Alto contenido proteico que evita antojos.

Salud ósea: Fuente de calcio para el mantenimiento de los huesos.

Versatilidad: Fácil de combinar con frutas (arándanos, fresas) y frutos secos (nueces).

Recomendaciones para un desayuno saludable:

Evita los yogures saborizados o con alto contenido de azúcar.

Opta por yogur griego para mayor cantidad de proteína.

Combínalo con alimentos ricos en fibra (avena, chía) o grasas saludables (almendras) para un desayuno completo.

El yogur es ideal para romper el ayuno de forma estratégica, aportando nutrientes necesarios para el rendimiento físico y mental desde la mañana.

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