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Un panqué de mantequilla es una receta fácil y muy sabrosa, no inventes para la merienda, esta receta es muy recomendada también a la hora del café. Pendiente de los ingredientes para que te quede como debe ser.

Panqué de mantequilla, ingredientes

200 g de mantequilla (a temperatura ambiente)

200 g de azúcar

4 huevos (a temperatura ambiente)

250 g de harina de trigo

1 cucharadita de polvo de hornear (levadura química)

1 pizca de sal

1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)

100 ml de leche (a temperatura ambiente)

Preparación:

Precalentar el horno a 180°C (350°F). Engrasa un molde rectangular de aproximadamente 22 x 12 cm y enharínalo ligeramente o cubre el fondo con papel de hornear.

Coloca la mantequilla en un bol grande y bate con una batidora eléctrica hasta que esté suave y cremosa. Agrega el azúcar y sigue batiendo hasta que la mezcla esté ligera y esponjosa (unos 3-4 minutos).

Agrega los huevos uno por uno, batiendo bien después de cada adición. Si ves que la mezcla parece cortada, no te preocupes, se arreglará al agregar la harina. Tamiza la harina junto con el polvo de hornear y la pizca de sal. Añade la mitad de esta mezcla a la mantequilla batida, batiendo a velocidad baja.

Agrega la leche y la esencia de vainilla, batiendo justo hasta integrar. Luego añade el resto de la harina y bate a velocidad baja hasta que la masa esté uniforme y sin grumos. No sobrebatas para evitar que el bizcocho pierda esponjosidad.

Vierte la masa en el molde preparado y alísala con una espátula. Hornea durante 45-55 minutos, o hasta que un palillo insertado en el centro salga limpio.

Deja que el bizcocho repose en el molde durante unos 10 minutos antes de desmoldar. Luego, transfiérelo a una rejilla para que se enfríe por completo.

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