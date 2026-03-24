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Por presunto abuso sexual en Guacara un hombre de 52 años quedó detenido y a la orden del Ministerio Público. La información fue suministrada por la Policía Municipal de Guacara, luego de un hecho presentado en Vigirima.

La Policía municipal de Guacara, atendió el llamado de varios ciudadanos que se encontraban en Vigirima. Informaron que un sujeto aprovechando que un niño de siete años de edad, se había quedado apartado del grupo, este le mostró sus partes íntimas.

Motivo por el cual el niño le participo a su progenitora y ciudadanos presentes, quienes retuvieron al ciudadano hasta que fue entregado a la comisión policial. Dicho sujeto quedó identificado como Juan C. R. de 52 años de edad.

Presunto abuso sexual en Guacara

El procedimiento fue notificado a la Fiscalía 21 del Ministerio Público del Estado Carabobo. La Policía Municipal de Guacara, exhorta a los padres y representantes a velar por el cuido de sus hijos y no dejarlos solos en ningún momento.

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El caso se suma a los presuntos abusos presentados en el estado Carabobo como en el país. Es por ello que se hace el llamado a los padres y representantes a estar siempre pendiente en este tipo de casos.

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