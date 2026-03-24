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Aumenta la cifra de fallecidos en el accidente del avión Hércules en Colombia en la zona de Puerto Leguízamo en Putumayo. La cifra oficial que se dio a conocer anoche es de 66 fallecidos dijeron las autoridades de ese país.

La tragedia aérea ha enlutado el vecino país, ayer se hizo viral el video de cuando el avión iba a baja altura para luego caer e incendiarse. Las personas residentes de la zona salieron en socorro de los lesionados.

Hasta ahora de los 66 fallecidos son 58 del Ejército colombiano, 6 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana además de dos policías. Los organismos de búsqueda continúan las labores en la zona, ya que cuatro personas aún no han sido ubicadas.

Las autoridades han trasladado a los oficiales que están en estado de gravedad a centros de de salud de Bogotá. Mientras otros lesionados siguen recibiendo atención médica especial luego del accidente.

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Accidente del avión Hércules en Colombia

Las autoridades han iniciado las investigaciones para determinar que ocurrió con el avión Hércules. Cual fue la falla presentada que originó la caída del mismo, los pilotos trataron de llevar el avión a una zona segura.

Pero el mismo terminó incendiándose en el lugar, dejando una cortina de humo. Las personas salieron a auxiliar a los heridos del avión. Las autoridades averiguan en la zona y entre los restos del aparato siniestrado.

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