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Un bono de 74 dólares en Patria en marzo 2026 se estará pagando próximamente, este es uno de los tres bonos que cierra la agenda del tercer mes del año. El mismo comenzará a pagarse en los próximos días.

Luego del bono Corresponsabilidad y Formación para los empleados de nóminas especiales comenzará a pagarse esta bonificación. Este es el Bono Cuadrantes de Paz de marzo el cual es para personal de seguridad y rescatistas.

El mismo es de 74 dólares al cambio del Banco Central de Venezuela y sería al cambio unos 33.300 en este mes, según el dólar de los últimos días. Este se paga a policías, como a otros funcionarios de seguridad.

Bono de 74 dólares en Patria en marzo 2026

Además de bomberos como rescatistas mensualmente, desde el pasado mes de abril de 2025. Este se cancela antes del pago del bono Cultores Populares, el cual es para los afiliados a la Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida.

NO DEJES DE LEER EN N24C: Bono Corresponsabilidad y Formación en marzo y el probable monto, ¿quiénes lo cobran?

Ya se pagaron los Ingresos contra la Guerra Económica a los empleados públicos, además de los jubilados de la administración pública y pensionados. Además de la pensión del mes de abril que se pagó la semana pasada.

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