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El volcamiento de una gandola en la Autopista Valencia Puerto Cabello fue reportado hace minutos por el Instituto de Vialidad del estado Carabobo (Invialca). En la actualidad solo hay un solo canal operativo.

Atención conductores, a esta hora equipos de Operaciones Viales y cuerpos de seguridad se mantienen desplegados en atención a hecho vial registrado en la Autopista Valencia – Puerto Cabello, por volcamiento lateral de vehículo de carga.

Que mantiene cerrado en su totalidad los tres canales de la vía en sentido hacia Puerto Cabello El hecho vial involucra a un vehículo tipo moto el cual perdió control tras el estallido de neumático trasero.

Volcamiento de una gandola en la Autopista Valencia Puerto Cabello

Al percatarse de la situación, el conductor del vehículo de carga maniobró para esquivar a los tripulantes de la moto, generando el volcamiento del mismo. Explicó Invialca en horas de la mañana de hoy.

Ambos ocupantes de la motocicleta resultaron no obstante lesionados, siendo atendidos y trasladados de emergencia a centro hospitalario por Unidad del 0800 Bigote.

Una mujer lesionada

Se pudo conocer que una mujer que iba en una moto cayó al pavimento luego que explotara un caucho. La dama fue arrollada por la gandola que venía en la vía. Fue trasladada de emergencia al Hospital Adolfo Prince Lara de Puerto Cabello.

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