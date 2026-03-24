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La discusión sobre el aumento salarial en Venezuela para 2026 está centrada en un diálogo tripartito entre el Gobierno. Además del sector empresarial y representantes de los trabajadores del país.

En la actualidad hay varias propuestas hechas por representantes de los trabajadores. Distintos sectores han dado opiniones, en torno a lo que debería ser la cifra, pero se busca evitar que la inflación sea protagonista.

¿Quiénes están discutiendo el aumento salarial 2026 en Venezuela?

Sector Laboral (Sindicatos y Trabajadores): Los trabajadores tienen participación en el diálogo de las propuestas salariales. La clase trabajadora como obrera ha tenido protagonismo en las discusiones salariales actuales.

Los trabajadores han propuesto un aumento que sea un punto medio que permita cubrir la canasta básica familiar, a través de la negociación en la mesa de diálogo. El mismo ha sido discutido también.

Sector Empresarial: Participa en la mesa de diálogo tripartito, evaluando la viabilidad financiera del aumento y advirtiendo sobre el impacto en el cálculo de prestaciones sociales.

Gobierno Nacional: Responsable de decretar el salario, recordemos que se crearon fondos soberanos para esta manetria.

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