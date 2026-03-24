Política y economíaPortadaTendenciaN24C

¿Quiénes están discutiendo el aumento salarial 2026 en Venezuela?

By Redacción Noticias24Carabobo
0
123
La discusión sobre el aumento salarial en Venezuela para 2026 está centrada en un diálogo tripartito entre el Gobierno. Además del sector

Más del Autor

Redacción Noticias24Carabobo
Redacción Noticias24Carabobo
IOTA Latino
Compartir

La discusión sobre el aumento salarial en Venezuela para 2026 está centrada en un diálogo tripartito entre el Gobierno. Además del sector empresarial y representantes de los trabajadores del país.

En la actualidad hay varias propuestas hechas por representantes de los trabajadores. Distintos sectores han dado opiniones, en torno a lo que debería ser la cifra, pero se busca evitar que la inflación sea protagonista.

¿Quiénes están discutiendo el aumento salarial 2026 en Venezuela?

Sector Laboral (Sindicatos y Trabajadores): Los trabajadores tienen participación en el diálogo de las propuestas salariales. La clase trabajadora como obrera ha tenido protagonismo en las discusiones salariales actuales.

Los trabajadores han propuesto un aumento que sea un punto medio que permita cubrir la canasta básica familiar, a través de la negociación en la mesa de diálogo. El mismo ha sido discutido también.

Sector Empresarial: Participa en la mesa de diálogo tripartito, evaluando la viabilidad financiera del aumento y advirtiendo sobre el impacto en el cálculo de prestaciones sociales.

Gobierno Nacional: Responsable de decretar el salario, recordemos que se crearon fondos soberanos para esta manetria.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Esto dijo Diosdado Cabello sobre el aumento de salario en Venezuela

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
Artículo anterior
Volcamiento de una gandola en la Autopista Valencia Puerto Cabello dejó una persona lesionada
Artículo siguiente
Ahorro de energía en el hogar, ten en cuenta estos tips
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes