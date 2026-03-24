Compartir

El ahorro de energía en el hogar, hay que tenerlo en cuenta en estos días del Plan de Ahorro Eléctrico propuesto por el gobierno. En casa hay que tener acciones sencillas para ahorrar electricidad.

Ahorrar energía es clave para reducir costos y proteger el medio ambiente. Acciones como cambiar a focos LED, desconectar aparatos en stand-by (televisores, cargadores). Aprovechar la luz natural, usar lavadora con carga completa.

Ahorro de energía en el hogar, tips claves

Iluminación: Usa bombillos ahorradores o LED, que disminuyen el consumo hasta en un 80%, y mantén las luces apagadas si no son necesarias.

Electrodomésticos y Stand-by: Desconecta computadoras, televisores y cargadores al terminar de usarlos. El consumo fantasma en modo de espera (stand-by) puede representar hasta un 70% del consumo diario de un aparato.

Refrigeración: Mantén las puertas del refrigerador bien cerradas y verifica el sello hermético. Descongélalo para evitar la escarcha, que aumenta el consumo hasta en un 20%.

Aire Acondicionado: Regula el aire acondicionado, cada grado de diferencia puede representar un 7% más de consumo. Lavandería y Cocina: Utiliza la lavadora con carga completa para optimizar el consumo de agua y energía.

Tecnología: Activa el modo de ahorro de energía en computadoras y celulares. Implementar estos hábitos no solo reduce la factura de luz, sino que también disminuye la huella ecológica.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas