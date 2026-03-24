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El precio del dólar BCV hoy 24 de marzo de 2026 nos indica que la divisa sigue en la banda de los 450 bolívares. El Banco Central de Venezuela, informó que el dólar hoy tiene un valor de 459,45 bolívares y el euro en 533,45 bolívares.

El dólar para este miércoles tendrá un valor de 462,66 bolívares y el euro en 536,09 bolívares.

Mientras que la onza de oro se mantiene en un costo de 5.182 dólares en esta semana. El gramo se ha mantenido en un precio de 164,54 dólares, las inversiones en búsqueda del metal precioso en el mundo han crecido.

El precio del petróleo se ha mantenido en alza en esta semana, teniendo hoy un costo de 103,45 dólares. Este ha ha estado con picos que van hasta los 105,87 dólares o 98 dólares en los últimos días. Luego del conflicto del Medio Oriente.

Para hoy el precio del bitcoin tiene un costo de 70.920,32 dólares este se ha mantenido en alza desde ayer. Hay que esperar a ver como se mandtendrá esta semana de marzo y como le irá en el mes de abril.

Dólar BCV hoy 24 de marzo de 2026, cartera de créditos del BDT sigue en alza

El Banco Digital de los Trabajadores (BDT) cerró febrero de 2026 con una expansión significativa de su cartera de créditos, que alcanzó 50.277,0 millones de bolívares, lo que representa un alza anualizada de 629,9%, de acuerdo con los datos de la consultora Aristimuño Herrera & Asociados.

En dólares, el monto de los préstamos equivale a 120,5 millones, lo que se traduce en un incremento de 12,4% en el último año. Con este desempeño, la entidad se ubicó en la séptima posición del ranking de la categoría, con una cuota de mercado de 3,8%.

Este dinamismo estuvo acompañado por un índice de intermediación financiera de 63,64%, gracias a una mejora de 13,88 puntos en términos interanuales.

Por su parte, el índice de morosidad se mantuvo en 0,63%, por debajo del promedio del sistema, un punto al que llega luego de un descenso de 0,97 puntos en el último año. La cobertura de cartera en mora alcanzó 688,26%, reflejando una gestión prudente del riesgo crediticio.

BDT quintuplicó los depósitos

En cuanto a las captaciones del público, el BDT totalizó en febrero un monto de 79.007,5 millones de bolívares (189,3 millones de dólares), con un incremento de 28,75% en el mes y de 470,7% en términos anualizados, con lo que conserva la séptima posición del ranking, con una cuota de mercado de 3,72%.

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