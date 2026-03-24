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Investigan presunto femicidio en Guacara en el sector de Aragüita

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presunto femicidio en Guacara en el sector de Aragüita
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Un presunto femicidio en Guacara en el sector de Aragüita está siendo investigado por las autoridades. Una mujer identificada como Daniela Carolina Isla de 37 años fue encontrada sin vida en su vivienda.

En horas de la mañana de hoy martes 24 de marzo se reportó el hecho en uno de los apartamentos del sector Dios Todopoderoso. La dama presentó heridas en su cuerpo que le ocasionaron la muerte.

Investigan presunto femicidio en Guacara en el sector de Aragüita

El alcalde del municipio Guacara, Johan Castañeda dijo en un video en sus redes sociales que el caso se encuentra en la fase de investigación. En el lugar se encuentran trabajando funcionarios del CICPC como de la Policía Municipal de Guacara.

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