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Diosa Canales y el influencer dominicano Alofoke se dijeron de todo en las redes sociales, luego que el quisqueyano se refiriera al pan que se come en Venezuela. Ya este había dicho en tono de burla hace unos días que en nuestro país no había pan.

Todo empezó luego que Venezuela lograra ya hace unos días el título en el Clásico Mundial de Beisbol. El influencer comenzó a atacar a Venezuela por los comentarios hechos por el jugador Michael García.

Ante esto la vedette venezolana le respondió a Alofoke. «Evidentemente burlarse del pan, de la situación país de Venezuela, eso fue terrible. Eso no gustó, no gustó para nada. Incluso cuando yo lo vi y lo escuché yo dije: oye, Santiago, esta vez pasaste el límite», afirmó la venezolana.

Hace unas horas el influencer dijo que no habrán venezolanos en el reality de “La Casa de Alofoke”, programa que en Venezuela pocos conocen. Y donde estuvo Diosa Canales concursando.

Diosa Canales y el influencer dominicano Alofoke

«Es un hombre que está acostumbrado a humillar, pisotear, tratar mal a las personas. Trato de comprender el por qué y me imagino que él fue una persona muy humillada y tiene muchas cosas heridas dentro de él, y la manera de él sacar eso es hacerle lo mismo a las personas», expresó Canales.

«Venezuela vio Alofoke por mí, claro, y hoy lo vio con base y con mucho respaldo», declaró. Hasta ahora la polémica sigue ya que muchas personas le han pedido respeto al dominicano por lo que dijo del pan en nuestro país.

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