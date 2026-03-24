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Por asesinar a su pareja de varios disparos, quedó detenida una mujer en Caicara del Orinoco. La información la dio a conocer el comisario Douglas Rico en sus redes sociales, quedando la fémina a la orden del Ministerio Público.

Tras un minucioso trabajo de investigación realizado por funcionarios de la Delegación Municipal Caicara del Orinoco, permitió la detención de Fabiana del Carmen Carvajal Muñoz (31), por el homicidio de su pareja Johan Manuel Mena Araujo (44).

Ocurrido en La Guayabita, parroquia Sección Capital Cedeño, municipio General Manuel Cedeño, Caicara del Orinoco, estado Bolívar, el pasado sábado 21 de marzo, dijo el comisario. La mujer desenfundó un arma de fuego para asesinar al hombre.

Por asesinar a su pareja de varios disparos quedó detenida

De acuerdo a los estudios técnico – científicos, se pudo determinar que la pareja se encontraba en la vivienda sosteniendo una acalorada discusión que se tornó violenta, optando la fémina en ubicar un arma de fuego y propinarle varios disparos, cegándole la vida

Siendo detenida y puesta a la orden del Ministerio Público, el hecho causó conmoción en la comunidad de Caicara del Orinoco.

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