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Los autobuseros de México se hicieron virales por llevar a sus mascotas con ellos. Desde los años de la pandemia para no dejarlos en casa, estos le colocan un cojín, un paño para que pasen las horas con ellos.

Estos por supuesto, cuando el conductor se baja, ellos aprovechan de hacerlo y son muy obedientes a la hora de bajar o subir. Generalmente van juntos no en el puesto del copiloto, estos van a un lado del asiento del conductor.

Duermen unas horas y van incluso viendo a los pasajeros, esta moda de llevar animales se ha vuelto viral en varios países. En Chile los gandoleros llevan gatos o perros para que hagan compañía en el camino.

Quizá para muchos no es algo llamativo pero para los amantes de los perros significa mucho. Lealtad, compañía, fraternidad o hasta amistad ya que estos comen cuando el conductor se toma su tiempo para hacerlo.

Suben al autobús y se colocan en su espacio para estar al lado de la persona que lo cuida. Duermen plácidamente, están con el dueño y de esa forma pasan las horas al lado del dueño.

Autobuseros de México se hacen virales por llevar mascotas

Muchos pasajeros les toman fotos, además de perros algunos llevan gatos, estos siempre van tranquilamente en el viaje. A veces duran todo el turno del conductor hasta regresar a casa en la tarde noche.

A veces la mejor compañía viene en cuatro patas y no necesita palabras. Solo estar ahí, acompañándote sin pedir nada a cambio. Recibiendo calor y a veces hasta para darle cariño y unas caricias.

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