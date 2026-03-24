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Un sujeto fue capturado en Los Guayos con presunta droga dijo la Policía de Carabobo en sus redes sociales. Este que aprehendido en el sector Las Vegas en la avenida principal de Los Guayos, estado Carabobo.

Los uniformados en un operativo de vigilancia y patrullaje en la zona, logrando la detención de un ciudadano en posesión de sustancias estupefacientes. Fernando Hernández Jiménez, llevaba dos envoltorios de gran tamaño, elaborados en papel blanco.

Estos estaban envueltos con cinta plástica, con un peso aproximado de 398 gramos, así como una balanza digital color blanco, modelo SF-400. Quedando a la orden del Ministerio Público del estado Carabobo.

Capturado en Los Guayos con presunta droga

Durante las labores de patrullaje, se observó al ciudadano que, al notar la presencia policial, mostró una actitud nerviosa y trató de evadir el control. Al darle la voz de alto e identificarnos como funcionarios policiales, se procedió a realizar una inspección corporal, encontrando los dos envoltorios de droga en la parte delantera de su camisa.

Posteriormente, se trasladó al detenido a la estación policial para llevar a cabo las actuaciones correspondientes.

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