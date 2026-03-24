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La Presidenta (E) de la República, Delcy Rodríguez, encabezó este martes una reunión de trabajo con inversionistas de sectores nacionales e internacionales.

Desde el Palacio de Miraflores, la mandataria lideró la actividad con el propósito de fortalecer el trabajo de asociación entre el Gobierno nacional y las empresas privadas.

Rodríguez destacó que esta colaboración ya permitió recuperar sectores estratégicos de la nación, citando específicamente el área de los hidrocarburos.

Delcy Rodríguez en reunión con inversionistas

En el marco de esta reunión, la Presidenta (E) anunció que se avanza en reformas legislativas para brindar mayor seguridad jurídica.

«La primera Ley que reformamos fue la Ley de Hidrocarburos», señaló Rodríguez al explicar los cambios normativos que buscan atraer inversión extranjera.

Esta apertura a la inversión forma parte de una estrategia para dinamizar la economía nacional.

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