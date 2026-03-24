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Detienen a tres personas que presuntamente robaban locales de madrugada

By Lubin Molero
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Detenidos por Robar Locales de Madrugada
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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Detenidos resultaron tres ciudadanos señalados de robar locales comerciales en horas de la madrugada en el centro de Valencia. Funcionarios de la Policía Municipal realizaron la aprehensión.

La captura se efectuó específicamente en la avenida Constitución con Díaz Moreno, cuando el Servicio de Patrullaje Ciclista avistó a los sujetos.

Los oficiales sorprendieron a los dos hombres y la mujer mientras trepaban las paredes de un comercio para robar objetos de valor. Tras consultar sus datos en el Siipol, confirmaron que los detenidos poseen registros policiales por diversos delitos en Carabobo

Detenidos por Robar Locales de Madrugada

En el operativo, la comisión policial recuperó varios bolsos tipo morral y una bicicleta sustraídos previamente del establecimiento. Se conoció que los involucrados integraban el grupo delictivo «Los Topos del Centro», dedicados a irrumpir en comercios durante la noche.

El caso fue notificado inmediatamente al Ministerio Público para que se inicie el debido proceso legal.

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