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La Asamblea Nacional aprobó este martes el nombramiento de la abogada Arianny Viviana Seijo Noguera como la nueva Procuradora General.

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, autorizó la designación tras recibir la propuesta formal de la Presidenta (E) de la República. Seijo Noguera, egresada de la Universidad Central de Venezuela, cuenta con una amplia trayectoria académica y profesional en el ámbito jurídico.

La nueva Procuradora posee dos maestrías realizadas en el Reino Unido y un posdoctorado en la Escuela de Leyes de Londres. Antes de este nombramiento, la funcionaria se desempeñaba como consultora jurídica de PDVSA y fue asesora externa de la Procuraduría General.

Durante la sesión, los diputados aprobaron por mayoría evidente la propuesta para que Seijo asuma la representación legal de la República.

Este cambio en la Procuraduría ocurre tras la renuncia del anterior titular.

Arianny Seijo Procuradora General

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