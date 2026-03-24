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El Banco con más de 36 años de servicio ininterrumpido, Sofitasa inició una nueva etapa de expansión y fortalecimiento institucional, marcada por un reciente encuentro de alto nivel en el estado Carabobo. El evento estuvo liderado por el presidente de la entidad financiera, José María Nogueroles, un empresario con una trayectoria ampliamente reconocida en el sector, quien hace dos años adquirió el banco posicionandolo como el tercer banco con mayor nivel de intermediación financiera.

Durante el encuentro, que se desarrolló en un ambiente de cordialidad y profesionalismo, Nogueroles destacó la solidez de la institución y su compromiso con el desarrollo económico nacional. El presidente del banco aprovechó la oportunidad para invitar formalmente al sector privado a sumarse a esta nueva etapa, subrayando que la entidad está lista para ofrecer soluciones financieras adaptadas a las exigencias actuales del mercado venezolano. “Sofitasa es un banco regional, pero que está en todo el país. Creo que todos ustedes deben trabajar con Sofitasa porque les vamos a prestar un excelente servicio aquí en Valencia, Sofitasa va a salir al mercado como es hoy en día BNC, con más de ocho mil accionistas, como es Provincial, mi alma mater. Todos ustedes me conocen, estamos recibiendo gente de otras partes del mundo porque hay una gran oportunidad de negocios en Venezuela. Sofitasa más que un banco, tu casa. Es su momento de unirse, abran cuentas en nuestro banco. Les va a ayudar a todos”, explicó Nogueroles.

El evento dio inicio con palabras de bienvenida a cargo de la licenciada Mariela Hernández, vicepresidente de negocios, quien además estuvo acompañada de la ingeniero Gloria Chacón, vicepresidente ejecutiva y economista Patricia Peraza, vicepresidenta de negocios. Los asistentes pudieron intercambiar ideas y establecer alianzas estratégicas, reafirmando que el sector productivo sigue apostando con determinación y confianza por el crecimiento económico de Venezuela. La entidad financiera ha respaldado estas palabras con acciones concretas, destacando la reciente inauguración de su moderna sede en el Centro Comercial Vía Veneto, ubicado en el municipio Naguanagua. Esta nueva oficina no solo representa un punto de atención física, sino que simboliza la voluntad del banco de estar cerca de sus clientes en una de las zonas de mayor actividad comercial y empresarial de la entidad carabobeña. Adicionalmente podrán conocer diariamente las novedades que trae en su cuenta en Instagram @bancosofitasa, o ingresando a su página web oficial www.sofitasa.com

Este reimpulso de Sofitasa se alinea con una tendencia de reactivación en el sector bancario, donde la atención personalizada y la innovación tecnológica son claves. Con este encuentro, el banco deja claro que su objetivo es consolidarse como un aliado indispensable para aquellos empresarios que, con resiliencia, mantienen su apuesta por el país y buscan instituciones financieras que hablen su mismo idioma y evolucionen.

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