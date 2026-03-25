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Un camión de carga sufrió un vuelco lateral este martes en el sector Los Chorritos, generando fuerte retención vehicular. El incidente vial fue registrado en la autopista, sentido Valencia hacia Tocuyito donde las autoridades se desplegaron para atender la emergencia.

Según el reporte del rescatista Jacobo Vidarte, el siniestro dejó una persona con lesiones leves, a quien el personal médico atendió de inmediato.

El vuelco del transporte de carga provocó una importante cola de vehículos que afectó el tránsito hacia el municipio Libertador de Carabobo.

Vuelco de Camión de Carga en Los Chorritos

Funcionarios de seguridad y rescate se mantuvieron en el sitio realizando las labores de levantamiento de la unidad para despejar la vía.

Este hecho se suma a los diversos accidentes de tránsito reportados en la entidad carabobeña durante las últimas 24 horas. Se insta a los conductores y choferes a manejar con precaución por las vías del país, para así evitar accidentes.

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