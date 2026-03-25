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Un movimiento telúrico sacudió diversas zonas de la entidad cerca de las nueve de la noche, generando alarma en la población. Reportes ciudadanos indican que el temblor se sintió con fuerza en los municipios Valencia, Naguanagua, San Diego y Guacara hoy martes 24 de marzo.

Habitantes de sectores como El Trigal, Santa Rosa y La Candelaria describieron el evento como un fuerte estruendo seguido de una sacudida.

En San Diego y Naguanagua, los vecinos aseguran que el ruido fue similar a una explosión subterránea que precedió al movimiento.

Temblor en Valencia hoy martes

Incluso desde Puerto Cabello y San Joaquín llegan reportes de personas que sintieron la vibración de manera rápida pero intensa este martes.

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Funvisis confirma magnitud: Sismo tuvo epicentro al noroeste de Valencia

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas reportó que el evento telúrico ocurrió a las 08:43 horas de la noche. El organismo técnico detalló que el temblor tuvo una magnitud de 3,7 grados en la escala de Richter.

De acuerdo con el informe oficial, el epicentro se ubicó a 13 kilómetros al noroeste de la ciudad de Valencia, estado Carabobo.

La profundidad registrada fue de apenas 1,3 kilómetros, lo que explica el fuerte sonido reportado por los habitantes del norte.

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