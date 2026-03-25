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La mandataria venezolana Delcy Rodríguez, figura en la programación oficial de la FII Priority Summit 2026, foro que inicia este miércoles 25 de marzo, en Miami.

El evento de alto nivel reunirá a diversos líderes políticos, financieros y empresariales del mundo en el Faena Hotel de Miami Beach. Rodríguez formará parte del panel titulado «The New LATAM Order», un bloque central dentro del foro organizado por el FII Institute.

La cumbre tiene como objetivo principal redefinir el papel de Latinoamérica en la economía mundial y promover oportunidades de inversión.

Delcy Rodríguez en foro Miami

Se espera que la Presidenta (E) participe en un panel sobre perspectivas macroeconómicas, seguido de una charla moderada por Richard Attias.

Durante su intervención, se discutirán los retos estructurales para consolidar un desarrollo sostenible y competitivo en toda la región latinoamericana.

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